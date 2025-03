Adeus tênis branco! A nova tendência de tênis que vai estar na moda e tira a coroa dos clássicos

Os tênis brancos ficaram no passado, esta é a nova tendência

O tênis branco é coisa do passado e uma nova cor é a que vem tomando conta das tendências. Então prepare-se para pausar o uso do seu calçado preferido e dar uma chance a esse estilo que diversas celebridades já vêm adotando.

Muitos acreditavam que a cor ‘Mocha Mousse’ seria um dos tons preferidos para looks, porém, mídias especializadas em moda, como a Vogue, analisaram detalhadamente o caminho que a indústria está seguindo, e o protagonista não tem sido esse marrom que emula luxo e sofisticação, mas sim um mais marcante.

Aos poucos o luxo muda de forma, e explora novas narrativas, através de cores muito mais vibrantes, neste caso, a surpresa vem no calçado, já que os ténis deixarão de ser brancos ou pretos, a oferta torna-se maior com a cor ‘amarelo manteiga’ que tem tomado conta das passarelas de estilistas famosos desde as suas coleções que estão presentes há alguns meses.

Tênis amarelo manteiga será tendência

O branco foi esquecido, parece que o tênis amarelo manteiga vai se tornar a nova obsessão das mulheres e das grandes casas de moda, que propõem este calçado como uma nova alternativa às opções clássicas.

Embora a princípio a cor possa assustar, o tênis amarelo manteiga é uma opção perfeita para todos, desde mulheres ousadas e criativas que gostam de experimentar seu visual, até aquelas que se consideram com espírito minimalista e que não querem chamar muita atenção, graças ao fato de serem de um tom suave e bastante sutil.

Essa cor se torna uma alternativa tolerável para todos e perfeita para quem gosta de luxo e sofisticação. Além disso, se você pensar um pouco, é uma cor que não muda muito o seu dia a dia, então essa transição é fácil para quem não está acostumado a mudar.

Como combinar tênis amarelo manteiga?

A cor amarelo manteiga vai estar na moda não só nos tênis, mas também nas roupas, e também está cativando homens e mulheres, por isso não é uma “moda” exclusiva, é ideal para todos, principalmente para quem busca dar um toque fresco e atualizar seu guarda-roupa.

É uma cor versátil e muito fácil de combinar, desde looks casuais até peças formais que incluem a tendência ‘alfaiataria’, por isso não precisa se preocupar muito em como usá-las, mas se quiser um tom específico, considere marrom, bege, preto, branco, prata e dourado.

Além disso, esta é uma cor alegre, que combina perfeitamente com a primavera que, sem dúvida, é uma das mais bonitas e coloridas do ano, sendo uma opção perfeita para estar fresca e chique, apenas mudando a cor do seu calçado.

Dê uma chance ao amarelo manteiga e cative por onde for, você vai perceber que é a opção perfeita para todos, além de ser tão versátil quanto o clássico preto e branco.