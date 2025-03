Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco na última semana de março de 2025

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta O Mago

Hora de acreditar no poder de conseguir atrair e realizar tudo o que deseja ou considera importante para sua vida a partir de agora.

Touro - A Estrela

Dias de destaque e brilho chegam para que você prove que está disposto a fazer e ser o melhor com aquilo que se comprometeu.

Gêmeos – Carta A temperança

Momento de se equilibrar e começar a ponderar novas decisões, caminhos e projetos na vida.

Câncer - Carta O Sol

Boas notícias chegam em seu caminho e é momento de abrir os olhos para aproveitar oportunidades. Fertilidade em alta.

Leão - Carta O Imperador

Uma semana de sucesso e prosperidade, é hora de você ser grande em tudo que empreender.

Virgem - Carta O Diabo

Tenha cautela com situações de fofocas e pessoas que podem estar ao seu redor com intenções ruins. Nem tudo o que brilha é ouro.

Libra - Carta A Roda da Fortuna

Uma etapa de mudanças muito poderosas chegará e será preciso manter a mente aberta para poder lidar com as novas portas que se abrirão.

Escorpião – Carta O Julgamento

Uma situação será resolvida para que a renovação aconteça. Acredite no seu poder de ser recompensado justamente.

Sagitário – Carta A Torre

Momento de finalização que irá mostrar como algumas situações realmente estão. Pessoas se despedem.

Capricórnio – Carta Ás de Ouros

Não desanime, pois um novo começo chega para que você prove o quanto é bom e capaz de lutar pela própria prosperidade.

Aquário – Carta O Sol

O sucesso chega em sua vida e uma nova fase positiva começa a se formar. Apenas nutra o que é bom para que a abundância continue aumentando.

Peixes – Carta O Louco

Sua vida passa por mudanças importantes e que podem trazer muita liberdade, mas também despedidas e cortes necessários. Se mantenha focado naquilo que importa!