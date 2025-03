O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Sagitário – Carta 11 de Copas

A vida amorosa está passando por uma transformação importante e é preciso ter cautela, pois a vontade de romper com o que conhece e embarcar em novas aventuras pode o deixar mais impulsivo do que o normal. Pense com calma nas mudanças que quer fazer. Uma viagem está se aproximando.

Capricórnio – Carta 8 de Espadas

Um obstáculo tem tirado a sua tranquilidade, porque as coisas já não são como antes e tem sido difícil revelar isso. Não se entregue a vícios ou dependências agora e tente resolver suas questões psicológicas e emocionais de forma madura. Pense bem em suas atitudes, pois existem riscos de acidentes.

Aquário – Carta 8 de Paus

É hora de ir com calma ou de lidar com atrasos que podem atrapalhar seus planos de alguma forma. Seja pleno e focado para conseguir o que quer. Um relacionamento a distância pode ser consolidado. Trabalhos e projetos que exigem muitos esforços chegam.

Peixes – Carta 6 de Ouros

É momento de lidar com a compaixão e generosidade das pessoas; isso o influenciará a tomar atitudes e decisões no presente. Tenha cuidado com a ambição e ciúmes descontrolados, pois é preciso ter segurança de si mesmo.