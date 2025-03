O baralho espanhol avisa os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer na última semana de março de 2025

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

ANÚNCIO

Confira mais:

Áries – Carta 12 de Copas

Cuidado com as dependências que podem o fazer ficar cego para situações importantes e o influenciam negativamente em todos os sentidos. É hora de tomar as rédeas da sua saúde física e emocional, pois desonestidades se apresentam disfarçadas para o tirar do caminho do bem.

Touro – Carta 12 de Ouros

Por mais que o impressione, nem todas as pessoas influentes são positivas em sua vida. Alguém de personalidade forte e muita racionalidade pode chegar, mas é preciso ter cautela para entender seus verdadeiros interesses. Os signos em destaque são Touro, Virgem e Capricórnio.

Leia mais:

ANÚNCIO

Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco na última semana de março de 2025

O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gêmeos – Carta 4 de Paus

É preciso ter cautela com as relações que começam e deixar fluir no tempo certo. A paixão será intensa e desejos se tornam realidade. Diante da felicidade e de novos planos, ouça seu coração, mas também tenha certo controle com excesso de entusiasmo.

Câncer – Carta 12 de Espadas

É preciso ter bastante atenção com questões judiciais ou que envolvem algum tipo de conflito com outras pessoas. Você pode ser favorecido em questões se tiver responsabilidade e merecimento para poder colher os resultados; aproveite.