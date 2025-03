Horóscopo semanal do amor: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 28 de março de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Muito cuidado com perder propostas importantes por estar desatendo ou não respondendo a mensagens e ligações. É hora de ter uma resposta importante que o fará desistir de algo que pode não valer a pena. Poder de sedução em alta. Não tema se comprometer e viver a felicidade a dois. Algo será superado.

Capricórnio

Cuidado com a mentira de outras pessoas. Seu interesse e novas experiencias e a atração por novas pessoas aumenta. Mensagens por meio de sonhos. Você será capaz de se aproximar facilmente de alguém que lhe ofereça algo diferente. Uma paixão é renovada. Casais passam por mudanças.

Aquário

Lendo nas entrelinhas e recebendo intuições. Novas possibilidades. Uma mensagem chega cheia de afeto. Cuidado por não formar ideias falsas de pessoas que estão próximas. Casais voltam a se comunicar de forma importante e viver bons momentos. Descoberta de segredos. Solteiros devem ter cuidado, pois a carência e a sensibilidade em alta podem o colocar em roubadas.

Peixes

Uma conexão importante ficará mais clara e a vida social é ativada. Mensagens e algumas tensões por meio de diálogos. Uma dor emocional começa a curar. Alguém que não cumpre suas promessas. Encontro inesperado e desagradável que pede sua calma. Cuidado com as palavras para não machucar quem ama. Hora de deixar o medo e se abrir para viver de acordo com as novas ideias.