Horóscopo semanal do amor: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 28 de março de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Áries

Você supera obstáculos e pode ter novas percepções. Chance de conhecer pessoas especiais, mas que possuem várias diferenças. Dúvidas sobre o relacionamento precisam ser analisadas ou superadas. Mudanças para o seu próprio bem e o do relacionamento. Solteiros devem ter cuidado para não se dedicar muito as aventuras e perder tempo por focar em pessoas que não querem nada além de algo superficial.

Touro

Um novo contato com os sentimentos e espiritualidade. Você deve trabalhar duro para alcançar o que deseja alcançar no amor. Casais podem dividir temas mais sérios e entram em sintonia com algumas ideias. Solteiros vivem uma nova aventura e podem também passar por alguns conflitos na vida amorosa.

Leia mais:

Os números e o dia de mais sorte para cada signo na última semana de março de 2025

ANÚNCIO

Os signos mais compatíveis no amor esta semana

A palavra que guia a intuição de cada um dos 12 signos na última semana de março de 2025

Horóscopo semanal do amor: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 28 de março de 2025

Gêmeos

Você precisa se acalmar para agir com a mente mais clara e pensar de forma mais positiva. Uma nova esperança. Momentos agradáveis de diversão. Não tome decisões por vaidade ou apenas impulso. Planos para o futuro são feitos e uma conversa mais séria pode acontecer nas relações.

Câncer

Algo que deseja entra em sua vida. uma traição pode ser descoberta. A vida amorosa passa por mudança e podem dramáticas, causando maior nervosismo. É preciso cuidar do estresse, principalmente quem divide o mesmo lar. Cuidado com amigos se metendo em seu relacionamento ou vida amorosa e complicando ainda mais as coisas.