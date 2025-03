Descubra os segredos dos brinquedos sexuais!

Amigas, sejamos sinceras... vocês já ficaram curiosas sobre aquele “amiguinho” extra que promete noites de paixão (com vocês mesmas)? Então prepare-se, pois vamos conversar abertamente com a especialista no assunto, a sexóloga July Ruiz.

Brinquedo sexual Foto: Freepik

Vamos começar com uma pergunta que está em nossa cabeça: muitas vezes pensamos em brinquedos sexuais apenas por prazer, mas será que eles realmente nos conectam mais com nós mesmos?

“Completamente! Os brinquedos sexuais não são apenas ferramentas de prazer, mas também de autoconhecimento e empoderamento. Já trabalhei com mulheres (e comigo, minha melhor amiga, hehe!) que, ao explorarem seu corpo com brinquedos, descobriram novas sensações que nunca imaginaram antes.

Lembro-me de uma paciente que, após anos se sentindo desligada do desejo sexual, usou pela primeira vez um vibrador e me contou que chorou de felicidade porque sentiu prazer sem culpa. Isso permitiu que ela se sentisse mais confiante e conectada à sua feminilidade. O problema é que não nos damos a oportunidade de explorar nosso corpo e eliminar tabus.

Uau! Isso parece libertador. E por falar em liberação, às vezes o estresse nos pesa muito. Você acha que explorar nossa sexualidade com brinquedos pode ser uma forma de liberar tensões e melhorar o humor geral? Que sensações ou emoções experimentamos que nos fazem sentir melhor depois de usá-los?

Definitivamente sim! O autotoque e o uso de brinquedos sexuais estimulam a liberação de endorfinas, serotonina e oxitocina, os chamados hormônios da felicidade! Muitas mulheres me disseram que depois de usar um brinquedo sexual sentem uma sensação de relaxamento profundo, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. É um momento de prazer, mas também de autocuidado, pois permite-nos libertar tensões, dormir melhor e até melhorar o nosso humor geral.

Na verdade, recomendo sempre ter um espaço para conhecer seu corpo, se tocar e realmente poder se liberar, pois essa sensação de prazer te conecta ao relaxamento. Por isso convido você a praticar!"

Adoramos essa dica! E conhecer nosso corpo é fundamental para ter confiança, certo? Você acha que os brinquedos sexuais nos ajudam a descobrir novas zonas erógenas ou sensações que antes não conhecíamos? Como é que esta autodescoberta impactou a confiança das mulheres?

“Muitas mulheres têm um conceito limitado do seu prazer porque culturalmente não fomos ensinadas a explorar a nós mesmas. Os brinquedos ajudam a quebrar essa barreira, pois nos permitem vivenciar diferentes intensidades, texturas e movimentos.

Tenho visto como essa autodescoberta impactou a confiança de muitas mulheres, pois quando sabem do que gostam, se sentem mais confiantes em sua sexualidade e na relação com seu corpo".

A saúde também importa! Existem benefícios físicos em incorporar brinquedos em nossa rotina de autocuidado?

“Sim, e este é um assunto raramente falado! Brinquedos como bolas chinesas ou aparelhos de Kegel ajudam a fortalecer o assoalho pélvico, o que previne a incontinência urinária e melhora a qualidade dos orgasmos. Além disso, alguns vibradores demonstraram ser úteis no alívio das cólicas menstruais, estimulando a circulação sanguínea na região pélvica. É importante entender que os brinquedos podem ser aliados tanto do prazer quanto da saúde”.

Às vezes, conversar com nosso parceiro sobre nossos desejos pode ser desconfortável. Você acha que nos conhecermos melhor por meio dos brinquedos sexuais pode nos ajudar a nos sentir mais à vontade para conversar sobre isso com nosso parceiro?

“Na verdade é algo que sempre recomendo! Conhecer a nós mesmos nos dá ferramentas para expressar claramente o que gostamos e o que não gostamos.

Sexóloga July Ruiz Foto: cortesía

Muitas vezes, os casais têm dificuldades na intimidade porque nenhuma das partes sabe comunicar os seus desejos. Quando uma mulher se sente confiante sobre o que gosta, é mais fácil para ela falar sobre isso com confiança, e isso melhora a ligação e a qualidade da vida sexual do casal".

Para muitos, usar brinquedos sexuais é um ato de amor próprio. O que significa para você reservar um tempo para explorar a sexualidade dessa forma? E que conselho você daria para outras meninas que estão pensando em incorporá-los em suas vidas, mas não sabem por onde começar?

“Explorar nossa sexualidade é um presente que damos a nós mesmos. É um momento de se conectar com o prazer sem julgamento ou pressão externa. Meu conselho para quem está começando é ir aos poucos.

Comece com um brinquedo simples, como um pequeno vibrador ou um vibrador bala; explore em um ambiente descontraído, sem expectativas, aproveitando o processo; pesquise e escolha materiais que sejam seguros para o seu corpo; Mas acima de tudo, lembre-se que não existe uma forma “correta” de sentir prazer, cada mulher é única".

Os brinquedos sexuais não substituem a intimidade, mas sim uma ferramenta para se conhecer melhor e desfrutar de uma sexualidade mais plena e livre de tabus.