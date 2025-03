As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta última terça (25) do mês

Confira as revelações do tarot, nesta terça-feira (25), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Muitas escolhas são ótimas, mas não deixe que elas o enganem pensando que você tem tempo ilimitado. Se uma oportunidade de ouro se apresentar, não espere muito para agarrá-la.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você tem tantos talentos, Capricórnio — é difícil escolher apenas um caminho. Mas se você quer atingir seus objetivos, concentre-se no que se alinha com seus sonhos maiores. Você sempre pode explorar o resto depois!

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Você está em uma escalada difícil, Aquário, mas não desista agora! Quanto mais alto você for, menos pessoas estarão competindo com você. Continue avançando — você está mais perto do sucesso do que pensa

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Suas emoções são poderosas, mas não deixe que elas ditem suas ações completamente. O trabalho duro nem sempre parece bom no momento, mas as recompensas valerão a pena. Confie em si mesmo e continue.

