O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

ANÚNCIO

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta do Valor

Resistir e ser forte é o seu caminho. Por mais que você tenha chorado e mantido algumas coisas em sua vida apenas por política, é hora de tirar a máscara e buscar um caminho mais iluminado que o fará crescer. Não tenha medo de buscar novos desfechos e direções em sua vida para alcançar o brilho que deseja.

Capricórnio – Carta A Amizade

Não permita que sua mente chegue ao limite e gere ilusões que o colocam em um lugar perigoso. Cultive sua energia e criatividade para estar em companhia das pessoas certas. Uma conexão importante chegará em seu caminho, mas é hora de deixar fluir com discernimento e não tentar controlar o fluxo das coisas ou exagerar nas expectativas.

Aquário – Carta da Culpa

ANÚNCIO

É momento de ter um encontro importante com o seu interior e avaliar as culpas que o tem perturbado; busque a cura pela meditação e reflexão. Uma força importante o guiará e pode aumentar a sua intuição, colocando peças no lugar e mostrando saídas das quais você ainda não estava ciente.

Peixes – Carta do Condicionamento

As verdades da alma podem ser escondidas por muito tempo, mas uma hora ou outra, será preciso deixar tudo no passado e seguir uma viagem mais honesta com os próprios sentimentos. A transformação virá de forma intensa em sua vida e romperá muitas certezas para que você possa se libertar.