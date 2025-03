O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta A Totalidade

É importante ter uma grande disposição e energia para movimentar a vida e sair da inércia. A mudança só virá com um trabalho de renascimento por meio da paciência e do desapego. Algumas máscaras cairão quando você deixar de buscar o controle sobre os outros.

Virgem – Carta A Fonte

Entenda e relembre como sua energia se torna mais alta, pois é hora de começar a sair da preguiça. Permanecer no mesmo lugar é perder oportunidades de evolução. Passo por passo, entenda suas missões e se conecte cada vez mais com a voz interior, por ela se manifestará bastante para trazer verdades que precisam chegar.

ANÚNCIO

Libra – Carta A harmonia

Algumas projeções podem trazer muita solidão, mas a solidão que o faz olhar para dentro e estar em harmonia, também vale a pena. Saiba aproveitar os momentos de reclusão e relaxar, pois você está em um momento de autoconhecimento profundo. Apenas não se esqueça de se conectar com o mundo quando estiver pronto, sempre de peito aberto.

Escorpião – Carta A Criatividade

É hora de se conectar com as pessoas e com as inspirações que o fazem agir. Saia da preguiça e do isolamento para poder gerar novos projetos, com paciência e integrando as experiencias que possui. Lembre-se sempre de que cada dia é uma nova oportunidade de crescer e se destacar.