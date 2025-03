Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 28 de março de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Não esqueça suas responsabilidades. Às vezes você foca em coisas que não lhe trazem nenhum benefício e desperdiça seu tempo. Não pare, continue estudando e se preparando para o futuro.

Sua carreira universitária será a base do seu sucesso. Seus números da sorte são 00 e 39. Resolva qualquer pendência de trabalho e tome cuidado com celulares ou dinheiro perdidos; você precisa ser mais cauteloso.

Um verdadeiro amor entrará em sua vida. Uma viagem ao exterior está a caminho. Proteja seus ossos e pernas de possíveis quedas ou fraturas.

Lembre-se de que nem tudo na vida é um jogo. Hoje em dia, você deve ser o mais profissional possível para atingir seus objetivos. Isso ajudará você a construir sua riqueza.

Capricórnio

Prepare-se para dias cheios de energia e determinação que o levarão a atingir seus objetivos. Confie na sua inteligência e nos seus planos; você é uma pessoa muito determinada. Sua inteligência e determinação são suas maiores qualidades para chegar ao topo.

É hora de cuidar da sua saúde e nutrir seu espírito. Conecte-se com seu eu interior e encontre o equilíbrio necessário para alcançar o bem-estar. Não negligencie sua saúde.

Você deve estar pronto para uma semana intensa de trabalho e estudo. Continue economizando para comprar o que você quer e que será útil para você. Cuidado com traições de amigos, não confie demais nas pessoas. Seu parceiro precisará de seu apoio e compreensão.

Aquário

Você experimentará emoções intensas e revelações cósmicas que iluminarão seu caminho. Não coloque nenhum projeto em espera, seja romântico ou profissional. É hora de manter as coisas em movimento.

Consistência é a chave para o seu sucesso. Cuide bem da sua saúde mental, reserve um tempo para se divertir e curtir quem você ama; não deixe que o estresse e a ansiedade o afetem.

Preste atenção ao seu parceiro; é hora de formalizar seu relacionamento e talvez dar o passo que sempre desejaram. O amor está do seu lado.

Haverá momentos para lembrar de pessoas do passado, permita-se sentir melancolia, mas não caia no papel de vítima; se há algo a dizer, você tem que dizer. No trabalho, um novo supervisor trará mudanças importantes.

Peixes

Dinheiro inesperado vai aparecer, então coloque os pagamentos em dia e organize suas finanças. Pare de procurar aquele amor que se foi, é hora de você se amar e ficar em paz.

Você continuará a organizar sua casa para criar um espaço de paz. Hora de ser consistente no trabalho; essa frase é uma das melhores para o seu signo. É muito importante que você faça tudo o que fizer com determinação, não deixe o desânimo tomar conta de você e concentre sua energia em seus objetivos.

Uma promoção ou aumento de salário pode estar chegando. Tenha cuidado com explosões de raiva; sua impulsividade pode levar a conflitos com pessoas queridas.

Não busque refúgio em compras compulsivas; aprenda a administrar suas emoções de forma saudável.