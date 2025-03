Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 28 de março de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Esta semana será ideal para se organizar em relação a reuniões de trabalho e possíveis mudanças repentinas de emprego.

Você descobrirá que um amor do passado está se divorciando e vai querer voltar com você, mas lembre-se de que esta não é uma boa decisão.

Compre um presente para se mimar, porque o melhor investimento é você mesmo. Aplique-se no aprendizado diário, traga consigo aquela atitude positiva e energia que o caracteriza, e o sucesso estará ao seu alcance.

Seja mais criativo e trabalhe sua inteligência. Preste atenção ao amor e apaixone-se. É hora de você ter um parceiro estável e parar de ter aventuras passageiras. Abandone o álcool e os vícios que afetam sua saúde.

Virgem

Pare de buscar aceitação dos outros; o importante é que você se sinta bem com o que faz em seus projetos. Você resolve questões legais a seu favor.

Não deixe o trabalho te estressar. Lembre-se, a vida não é só sobre ganhar dinheiro; você também tem que saber como aproveitá-lo. Tire um tempo para si mesmo e aproveite umas boas férias.

Compre para si o que você quer para se sentir feliz. Fortaleça seu relacionamento; é hora de se aproximar ainda mais da pessoa que ama. Solteiros passam por uma atração muito forte.

Seu dia da semana é quarta-feira e seu ponto fraco é seu intestino, cuide da sua saúde. Esta semana você deve ter tudo pronto para um projeto de trabalho. Concentre-se nele, e verá que vai dar certo.

Libra

Esta semana marca o início de uma nova etapa na sua vida. Deixe o velho de lado e foque em abraçar o novo. Uma vibração de abundância e prosperidade.

Não tenha medo de começar um negócio. Momento perfeito para você gerar mais renda e atingir seus objetivos. Chega de hesitação.

É hora de assumir o controle do seu destino e decidir para onde você quer ir. Lembre-se de que o presente é um presente. Viva o aqui e agora com intensidade.

Deixe de lado os arrependimentos e as feridas do passado, cure-se completamente e liberte-se de tudo que o impede de seguir em frente, principalmente no amor. Abra seu coração para novas oportunidades. Esqueça romances passados, alguém novo chegará.

Escorpião

Sua saúde é seu maior tesouro, coloque tudo em ordem; faça exercícios e alimente-se de forma saudável. Um corpo saudável é a chave para uma mente poderosa.

Concentre-se no seu trabalho, fortaleça seus relacionamentos, cerque-se de pessoas inteligentes e não deixe ninguém roubar sua energia. O sucesso está logo ali na esquina. Tenha cuidado com despesas desnecessárias.

É hora de economizar e construir riqueza para o futuro. Não deixe o dinheiro escapar por entre os dedos. Terça-feira será seu dia de sorte. Recomendo usar os números 05 e 49 em jogos de azar, e usar verde em suas roupas para atrair abundância.

Cuide dos seus rins e da região lombar. É hora de tomar decisões importantes; você analisará se ficará ou não com seu parceiro. Explore a possibilidade de comprar uma casa ou apartamento e voltar a estudar. Tenha cuidado com fofocas no trabalho, não se envolva nos problemas dos outros.