Tarot dos Orixás para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes em abril de 2025

Para abril de 2025, o Tarot dos Orixás trará um aviso e direcionamento importante para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta Oxumaré

É hora de ser ágil, paciente e equilibrado para lidar com as questões da vida. Lembre-se que é importante persistir até o fim naquilo que acredita, mas aceitar que nem tudo acontecerá no tempo imaginado.

Capricórnio – Carta Oxóssi

Abril de 2025 trará a necessidade de uma renúncia importante para que um novo nível seja alcançado em sua vida. Haja de acordo com a sua consciência e não se deixe só levar pelas emoções.

Aquário – Carta Ossain

É hora de buscar uma vida mais saudável e tomar decisões para isso. Abril de 2025 trará novos começos e portas se abrem no amor, trabalho, estudo ou sorte. Acredite no seu potencial.

Peixes – Carta Xangô

A lealdade e a coragem de lutar pela justiça naquilo que acredita o levará longe. Apenas tenha cuidado para não impor apenas suas vontades e viver sob tensões; é preciso também cuidar do espírito e se nutrir das boas relações.