Perca peso e tenha uma barriga chapada com este delicioso suco natural de cenoura

A cenoura é uma hortaliça conhecida por seu sabor adocicado e textura crocante. Versátil, ela pode ser usada no preparo de diferentes delícias, como, por exemplo, saladas, refogados, bolos, smoothies e sucos.

Entretanto, o que muita gente provavelmente não sabe é que, um suco de cenoura, quando feito com os ingredientes certos, pode se tornar uma excelente solução natural para perder peso e ter uma barriga chapada.

Sendo assim, se você deseja se livrar daqueles quilos extras, abaixo mostramos a receita de um simples e delicioso suco à base de cenoura, maçã, espinafre e limão, extraída do portal Soy Carmín [texto em espanhol], que pode ajudar. Confira:

Ingredientes

- 4 cenouras

- 2 maçãs

- Um punhado de folhas de espinafre

- 1 limão

- 1 copo de água

Modo de preparo

Primeiro, lave e desinfete bem os ingredientes. Você pode deixar a casca ou removê-la, como preferir. Em seguida, coloque as cenouras e as maçãs picadas no liquidificador e adicione a água para que elas possam ser moídas corretamente.

Depois, acrescente o espinafre e o limão e espere tudo ficar perfeitamente combinado. Quando tiver uma mistura homogênea, sirva e beba imediatamente, preferencialmente pela manhã. Se achar necessário, coloque uma colher de sopa de mel para adoçar levemente.

Nota: Lembre-se que esta bebida por si só não faz mágica. Então, se você quer perder peso, é importante combinar seu consumo com atividades físicas e uma dieta balanceada. Consulte um profissional.