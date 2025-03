Sexo sem limites: a revolução da Geração X na vida sexual após os 40

Aos 40, a vida sexual não só continua – ela pode ser ainda melhor. Se antes essa fase era vista como o começo do declínio do desejo, hoje, cada vez mais pessoas da Geração X estão descobrindo que o prazer não tem prazo de validade. Com mais experiência, menos inseguranças e uma nova mentalidade sobre relacionamentos, elas estão transformando a maneira como vivem a sexualidade. E nessa revolução, a tecnologia tem sido uma aliada fundamental.

Nos últimos anos, os aplicativos de relacionamento têm desempenhado um papel fundamental nessa revolução. Plataformas como o Ysos, que conta com mais de dois milhões de cadastros e prevê o crescimento de 42% no 1º trimestre em relação ao mesmo período anterior, oferecem um ambiente seguro para que pessoas maduras explorem seus desejos, conectem-se com parceiros que compartilham interesses semelhantes e experimentem novas formas de prazer sem os julgamentos sociais que cercam muitas vezes a vida sexual na maturidade. “A tecnologia tem sido uma aliada poderosa para quem deseja explorar sua sexualidade com liberdade e segurança”, afirma Mayumi Sato, CMO da empresa.

Redefinindo a sexualidade na maturidade

Ao contrário de gerações anteriores, muitas pessoas acima dos 40 anos estão experimentando uma vida sexual mais plena e satisfatória. Rick Rodrigues* é um exemplo disso e compartilha que aos 45 anos vê que a vida sexual só melhorou. “A frequência é um pouco menor do que quando eu era solteiro e mais jovem, mas a qualidade é muito maior. Digo isso porque hoje sou mais consciente do que eu gosto e também aprendi com meus erros e com as parcerias até chegar na minha parceria atual”, diz.

De acordo com a sexóloga Renata Lanza, essa fase da vida proporciona autoconhecimento e confiança, permitindo que homens e mulheres explorem suas preferências com mais liberdade. “Embora a educação sexual dessa geração tenha sido limitada, a chegada da internet possibilitou uma melhor compreensão do próprio prazer e da comunicação assertiva nos relacionamentos”, explica.

Explorando novas formas de relacionamento

Além disso, há uma crescente abertura para modelos de relacionamento não convencionais. Renata Lanza destaca que muitas pessoas estão percebendo que não precisam seguir o modelo monogâmico tradicional se não se identificarem com ele, e estão estudando e discutindo sobre essas novas formas de se relacionar.

Grisalho*, 67, conta que após duas separações e uma fase de depressão, encontrou em uma dessas plataformas uma maneira de se reconectar consigo mesmo e com outros: “Dentro do app, a coisa é aberta, o interesse é explícito, e isso é fantástico. Você pode ser você mesmo, sem medo de julgamentos.”

Desafios e superações

Apesar das oportunidades, ainda existem desafios a serem enfrentados. O etarismo, ou preconceito relacionado à idade, muitas vezes desconsidera a sexualidade de pessoas mais velhas. Renata ressalta que ainda existe muito etarismo na sociedade, e que não se concebe que pessoas mais velhas ainda tenham vida sexual ativa.

Sobre o Ysos

O Ysos é um aplicativo que permite os amantes do sexo liberal a encontrar o terceiro elemento para um ‘ménage a trois’. Lançado em 2018 pelo Sexlog, maior rede social adulta do país, a plataforma está disponível para Android e iOS e pode ser baixada na Play Store e na App Store.

