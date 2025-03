Delicioso e nutritivo: suco de maçã verde, gengibre e hortelã para perder peso

A maçã verde é uma fruta suculenta, conhecida por seu sabor azedo e crocante. Versátil, ela pode ser usada em diversas receitas, como, por exemplo, bolos, tortas, smoothies e sucos.

No entanto, o que muitas pessoas provavelmente não sabem é que o suco de maçã verde, quando feito com os ingredientes certos, pode se tornar uma excelente solução natural para perder peso.

Por isso, se você quer ou precisa emagrecer, abaixo te mostramos como preparar um delicioso e nutritivo suco à base de maçã verde, gengibre e hortelã que pode ajudar.

Segundo o portal Soy Carmín – onde a receita foi extraída – a maçã verde é uma fruta de baixa caloria, e rica em nutrientes e fibras, o gengibre é um ótimo regulador do sistema digestivo e possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, e a hortelã auxilia na melhora da digestão. Confira:

Ingredientes

- 1 maçã verde

- 1 pedaço de gengibre fresco

- 2 folhas de hortelã

- 1 copo de água

Modo de preparo

Primeiro, lave corretamente as folhas de hortelã e a maçã verde. Em seguida, corte esta última em pedaços pequenos e coloque no liquidificador com o gengibre, a hortelã e a água. Bata até que todos os ingredientes estejam combinados e beba, preferencialmente, pela manhã em jejum.

Nota: Lembre-se que o consumo desta bebida deve ser combinado com atividade física regular e uma dieta balanceada. Consulte um especialista.