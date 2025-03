Como cada signo será influenciado no fim de semana pela conjunção do Sol e Vênus, o planeta do amor

O sábado começa com uma intensa conjunção do Sol com Vênus, o planeta do amor e esse movimento influenciará cada signo de uma forma.

Confira a seguir:

Áries

Este fim de semana pode trazer surpresas importantes e caminhos novos fluindo. Também existe a chance do passado retornar.

Touro

Algo mais forte parecerá guiar seu caminho e isso despertará novas consciências, clarezas e direções. Mantenha a calma para decidir como prosseguir.

Gêmeos

Momento de absorver um pouco de cobrança e tensão extra, por isso cuide-se mais e descanse. A sensibilidade está em alta.

Câncer

Ao lidar com problemas nas relações, lembre-se de que é preciso dar um passo atrás e pensar bem antes de falar. Discussões podem terminar em pessoas chateadas.

Leão

Realizações importantes e muita intuição para poder tomar asa decisões certas. Apenas se cuide, pois sua sensibilidade é maior e pode levar a nervosismo.

Virgem

A vida trará algumas surpresas e nervosismo, por isso é importante manter a mente em equilíbrio e relaxar para não perder tanta energia.

Libra

Muita informação ao mesmo tempo. Movimente-se e tente não ficar estagnado para que a pressão não aumente. Decisões serão feitas em breve.

Escorpião

Mesmo se sentir sozinho, não esqueça de continuar entusiasmado pelas coisas boas que alcançar. Mantenha-se seguro e feliz para atrair quem também está nesta sintonia.

Sagitário

As coisas podem ficar um pouco paradas no exterior, mas seu interior se move intensamente. É hora de prestar bastante a atenção e seguir em frente com calma para lidar com os outros.

Capricórnio

Não se sinta tão pressionado e preso e foque nas suas necessidades primordiais. Pense claramente sobre o que é melhor para você.

Aquário

Lide com a intensidade emocional mantendo o temperamento mais controlado e cercando-se de companhias boas e tranquilas. É hora de estar com quem confia.

Peixes

Você pode lidar com altos e baixos que o deixam a flor da pele. É importante se acalmar e aproveitar a alta de energia a seu favor. Visualize boas oportunidades e seja produtivo.

