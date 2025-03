Como as marcas de beleza apostam nos licenciamentos para cativar os consumidores teens

No mundo da beleza, onde as tendências mudam tão rapidamente quanto as estações, as marcas buscam constantemente maneiras inovadoras de se destacar e criar conexões duradouras com os consumidores. Uma estratégia que ganhou força significativa nos últimos anos é o licenciamento.

Ao fazer parcerias com personalidades conhecidas, personagens icônicos ou até mesmo outras marcas, as empresas de beleza estão tecendo uma teia de encantamento em seus produtos, transformando rotinas diárias em experiências mágicas.

Mas como exatamente as marcas de beleza estão alavancando o licenciamento para gerar fascínio e atrair os consumidores, além do apelo comercial?

O poder da narrativa por meio do licenciamento

Em sua essência, o licenciamento é sobre contar histórias. Ele permite que as marcas de beleza explorem narrativas existentes que os consumidores já amam e confiam.

Seja uma colaboração com um personagem querido, uma parceria com uma casa de moda de luxo ou uma ligação com um programa de TV popular, o licenciamento dá às marcas a oportunidade de infundir seus produtos com nostalgia, fantasia ou aspiração.

A Fenzza, por exemplo, apresentou na ABRIN 2025 – principal evento de brinquedos da América Latina, sua estratégia para conquistar novos públicos por meio de parcerias de licenciamento.

“Esses lançamentos especiais não vendem apenas cosméticos, elas vendem um sonho. Moana, que faz parte da nossa parceria com a Disney, é uma personagem que simboliza coragem, independência e conexão com a natureza. Esses produtos podem ajudar as meninas a se sentirem mais confiantes e inspiradas a cuidar de si mesmas de forma natural. Essa conexão emocional é o que transforma compradores casuais em fãs leais”, explica Renata Canonici, CEO da Fenzza.

Criando exclusividade

O licenciamento também permite que as marcas de beleza criem uma sensação de exclusividade e urgência. Coleções de edição limitada, geralmente vinculadas a uma licença específica, geram buzz e entusiasmo.

“Quando os consumidores sabem que um produto está disponível apenas por um curto período ou em quantidades limitadas, eles estão mais propensos a agir rapidamente para garanti-lo”, ressalta a executiva.

Construindo conexões emocionais por meio de valores compartilhados

No cenário de beleza atual, os consumidores são cada vez mais atraídos por marcas que se alinham com seus valores. O licenciamento pode ser uma ferramenta poderosa para comunicá-los, seja relacionado a princípios como sustentabilidade, inclusão, responsabilidade social ou simplesmente a forma como personagens aderem ao conceito de beleza e cuidados pessoais.

Divulgação Fenzza

No caso da linha Fenzza inspirada na animação Moana 2, da The Walt Disney Animation Studios, ela reforça o compromisso da marca com cosméticos acessíveis. “Nossa ideia foi juntar os conceitos da história contada em Moana com a nossa própria visão de mundo e criar uma linha especial em todos os sentidos”, explica Renata.

O futuro do licenciamento em beleza

À medida que a indústria da beleza continua a crescer e evoluir, o licenciamento sem dúvida desempenha um papel ainda maior em como as marcas encantam e atraem os consumidores. Com o surgimento das plataformas digitais e das mídias sociais, as possibilidades de colaborações criativas são infinitas.

Renata acredita que o licenciamento é mais do que apenas uma tática de marketing. “É uma maneira das marcas de beleza criarem conexões significativas e emocionais com os consumidores. Quando exploramos histórias amadas, expandimos seu alcance e nos alinhamos a valores compartilhados, transformando nossos produtos em algo verdadeiramente mágico. Em um mundo onde os consumidores estão constantemente buscando novas maneiras de se expressar, o licenciamento se revela como uma ferramenta poderosa para que as marcas de beleza permaneçam não apenas relevantes, mas irresistíveis”, finaliza.

Sobre a Fenzza

A Fenzza é uma marca brasileira de cosméticos, que acompanha as principais tendências e as reais necessidades do mercado da beleza, para oferecer produtos de alta performance, acessíveis e descomplicados.

Além de estimular a autoestima das pessoas, suas linhas de maquiagem e skincare são desenvolvidas com tecnologia de ponta e ingredientes que, além de valorizar a beleza, tratam a pele.

Sobre a Disney Consumer Products

A Disney Consumer Products (DCP) é a divisão de Disney Experiences que leva marcas e franquias queridas para o dia a dia de famílias e fãs através de produtos – de brinquedos a camisetas, aplicativos, livros, games e muito mais – e experiências que podem ser encontradas ao redor do mundo, incluindo a plataforma de e-commerce Disney Store, nos Parques da Disney, em varejistas locais e internacionais, além das lojas físicas da Disney globalmente.

A área reúne equipes de excelência em produto, licenciamento e varejo, além de artistas, contadores de histórias e especialistas em tecnologia que inspiram a imaginação ao redor do mundo.

