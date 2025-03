A intuição de 4 signos do zodíaco dispara na última semana de março de 2025

A última semana de março está chegando e será transformadora para alguns signos do zodíaco, pois eles passam por um forte despertar da intuição.

Confira quais são:

Sagitário

A confiança irá se fortalecer e seu poder de atração também. Compreenda os ciclos finalizados e parta para novos desafios confiança na sua intuição. Não é hora de temer o desconhecido, pois a partir dele muitas coisas boas chegam.

Capricórnio

Você alcançou novos níveis emocionais e de autoconhecimento, o que pode ter causado muitas mudanças no ambiente em que vive agora. Entenda os sentimentos e intuições que serão reveladas, pois elas trazem a realidade que o impulsionará a conseguir o que precisa.

ANÚNCIO

Aquário

Muitas mudanças vieram até agora, especialmente na forma como você se comunica com as outras pessoas e com sua própria consciência. É hora de prestar a atenção na intuição que se aguça e nas ideias que podem surgir, pois elas o encaminham para os resultados e resoluções necessárias.

Peixes

Você descobrirá por meio da intuição as oportunidades que o esperam e como levar adiante algumas metas para ter o sucesso que deseja. É momento de estar atento aos seus assuntos e rever também alguns limites.