Horóscopo do fim de semana: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 21 e 23 de março de 2025

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Leão

Solicitando documentos. Você recupera o amor perdido e serão alguns dias de “tranquilidade”. Você já está se preparando para suas férias, mas tome cuidado com o que come. Tente levar a vida de forma mais saudável para se sentir bem.

Fim de semana de muita correria para resolver os problemas que vão surgindo. Tente respirar profundamente, se concentrar e trabalhar o que quer que o incomode passo a passo. Você verá como a vida sorri para você.

Dê um passeio na natureza para que os raios do sol da primavera encham sua vida de felicidade.

Virgem

Um animal estimação que lhe trará muita alegria. Não pense mais nos outros, coloque-se em primeiro lugar em tudo o que você precisa. Você resolve a papelada da imigração estrangeira.

Nesta sexta-feira você participa de reuniões de trabalho para mudanças e reorganizações de cargos; você se sairá muito bem.

Não minta para seu parceiro. Se você não quer mais fazer parte da vida dele, é melhor contar. No domingo, comemore as coisas boas da vida e as pessoas queridas.

Libra

No amor, você terá muita sorte. Lembre-se, os melhores momentos são aqueles que você passa com seus entes queridos e as pessoas que amam você.

Dias de dizer sim à felicidade, é hora de você se sentir realizado em tudo o que faz. Lembre-se de que a primavera sempre dá ao seu signo força para resolver problemas e viver com mais abundância.

Não hesite em mudar. A primeira coisa é pensar positivamente e se cercar de pessoas menos conflituosas e mais otimistas.

Escorpião

Você receberá uma proposta. Mudanças de casa. Você faz os pagamentos de dívidas e coloca suas contas em dia.

Tudo vai correr muito bem com uma cirurgia, não tenha medo. Um fim de semana repleto de atividades que farão você se sentir melhor, mas o principal é aprender a viver mais para si mesmo e não tanto para aqueles ao seu redor.

Você criará felicidade com suas ações boas e más, então sempre trate bem aqueles ao seu redor.