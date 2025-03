Horóscopo de hoje e o golpe de sorte que atrai dinheiro e poder nesta sexta-feira, 21 de março

Áries

Você está desesperado para deixar o emprego e não consegue encontrar uma oferta melhor. Tenha paciência, algo vai acontecer, desde que você fique aí dando o seu melhor. No amor, você está muito próximo do seu parceiro e isso faz você se sentir bem e protegido. Apreciá-lo.

Touro

Foque em avançar com aquele projeto que está atrasado e que precisa começar a ser produzido agora. Você pode sair dessa tão rapidamente quanto eles pedirem. Concentre-se em objetivos claros para não se distrair. No amor, viver juntos como casal às vezes exige a negociação de certas diferenças. Converse e certamente chegará a um acordo.

Gêmeos

É hora de responder àquela proposta de trabalho que lhe fizeram há alguns dias. Todo começo é difícil mas você verá que com o tempo perceberá que foi a melhor decisão. No amor, não deixe que a família opine sobre o que acontece no seu relacionamento. Só você pode resolver seus problemas.

Câncer

Você chega a uma nova etapa profissional que te deixa muito animado. Aproveite, adquira os conhecimentos necessários e dê tudo de si para se destacar. No amor, não deixe que as diferenças com seu parceiro passem despercebidas porque no longo prazo você terá muitos problemas.

Leão

Você é muito inteligente e intuitivo, deixe as inseguranças de lado porque o que você decide no trabalho tem boas perspectivas. No amor, paciência e calma para evitar discussões por mal-entendidos e fofocas alheias. Vocês são um casal estabelecido. Apoiem-se mutuamente para progredir.

Virgem

Há decisões sobre as quais é melhor refletir um pouco mais para evitar problemas. É preciso ver a vida com mais entusiasmo para que a energia positiva o ajude a alcançar o sucesso. No amor a família quer você bem, mas nesse amor ela interfere no seu relacionamento e é aí que começam os problemas. Dê um basta nisso.

Libra

Uma nova etapa a nível profissional lhe trará muito bons benefícios financeiros. Aproveite para economizar esses lucros. O desejo de reconhecimento no campo profissional é tão forte que agora te empurra por caminhos que não deveria. Prudência. No amor só existe uma vida e nem tudo é trabalho. Saia, divirta-se com os amigos e proporcione ao corpo e à mente um momento de relaxamento.

Escorpião

Você terá diversas reuniões onde alguém lhe oferecerá uma nova oportunidade de crescer profissionalmente. Pense nisso porque tem boas perspectivas. No amor, tem alguém aí querendo algo com você, então abra os olhos porque ele é muito próximo do seu círculo social.

Sagitário

Se você tem uma equipe para resolver, deve delegar funções porque não pode fazer tudo. Os ganhos financeiros chegam em pouco tempo, mas você deve controlar seus gastos. No amor, alguém do seu ambiente de trabalho fica por aí te pedindo para sair como uma conquista. Deixe-se surpreender. Não custa nada tentar.

Capricórnio

Existem algumas empresas que oferecem isso, mas você deve investir um dinheiro que não possui. Sua família pode apoiá-lo, desde que você tenha cuidado com o que eles farão. No amor, não se preocupe com a sua solidão, a pessoa que vai encher o seu coração vai chegar.

Aquário

Controle o ambiente de trabalho porque brigas e fofocas estão causando atrasos e isso pode gerar prejuízos financeiros. O seu bem-estar e o dos que o rodeiam e, sobretudo, a estabilidade econômica, são agora as suas principais preocupações. Apaixonado, você está em um momento maravilhoso com seu parceiro, aproveite para atiçar ainda mais a chama da paixão.

Peixes

Você tem que se concentrar na nova responsabilidade que você tem profissionalmente, que o ajudará a crescer e alcançar melhorias financeiras para o seu bem-estar. Apaixonado, você vai a um encontro onde conhecerá alguém muito interessante que fará seu coração disparar. Aproveite.