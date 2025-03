Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os a vida amorosa dos signos do zodíaco.

Confira quais são:

Áries – Cartas 3 e 27

Entenda que o que vai embora também tem seu valor para quem fica. Não tenha medo desapegar daquilo que se foi e abrir novas e melhores portas em seu caminho. Pessoas merecedoras chegarão até você.

Touro – Cartas 19 e 31

Seja inteligente para esclarecer as próprias prioridades e não se distrair com aquilo que não vale sua atenção. Lembre-se que você é responsável por nutrir as coisas boas, mas também por alimentar aquilo que desgasta e que não crescerá da forma desejada; decida-se com maturidade.

Gêmeos – Cartas 10 e 28

Não se preocupe, pois a lealdade e a verdade sempre são reveladas. Fique atento a quem o acompanha de verdade, independente da situação, pois estar ao lado quando tudo já está em ordem é fácil. Você decidirá quem merece ou não sua afeição.

Câncer – Cartas 18 e 11

É hora de compreender que a energia será de aprendizagem e mudanças importantes, principalmente quando se trata de sentimentos. Não tema colocar sua sabedoria em prática e curar alguns conflitos que tem mais a ver com terceiros do que com você mesmo.