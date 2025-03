No dia 20 de março o outono chega com harmonia e abundância para esses signos

Nesta quinta-feira, 20 de março, o outono chegará oficialmente. Este período vai até 20 de junho.

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Você iniciará um processo de transformação para construir uma versão melhor de si mesmo. Essa timidez, medos e insegurança logo ficarão no passado quando você começar a trabalhar nisso. O importante é que você dê o primeiro passo para trabalhar em si mesmo, pois sabe que essas fraquezas o afastaram de grandes oportunidades em muitos aspectos da sua vida, principalmente no amor e no trabalho. Não será mais o mesmo. Você se sentirá orgulhoso de si mesmo.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

É hora de você tomar a iniciativa e abrir a porta para o amor. Agora você está pronto para viver uma experiência enriquecedora para o seu coração. Você se conhece bem, sua autoestima está alta e você sabe muito bem quais são seus limites e o que deseja, então chegou a hora de você conhecer pessoas que se encaixem nas suas necessidades, mas não seja tão exigente, pois assim você cairá em outros erros que só lhe trarão frustração e decepção.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

A harmonia reinará em sua casa. O diálogo será o caminho para que as boas energias voltem a fluir no núcleo familiar. Será vital colocar todas essas questões incômodas sobre a mesa para que possam ser enfrentadas de frente e as suposições que causam tantos danos a todos os tipos de relacionamentos possam ser deixadas para trás. Com a sinceridade saindo de sua boca, vocês encontrarão o equilíbrio e o ambiente ficará muito mais leve do que no inverno.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Chegou a hora de você honrar seu corpo e deixar para trás alguns vícios que estão lhe causando problemas com seu peso. Mesmo que você não tenha uma vontade de aço, terá que aprender a cultivá-la para poder progredir. Procure o apoio da sua família, do seu parceiro ou dos seus amigos, até mesmo de profissionais de saúde mental, para afastar a ansiedade que o faz cair continuamente nestas tentações. Sim, você vai conseguir, com muita perseverança.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

No trabalho o ambiente será descontraído porque todos estarão focados no que lhes interessa. Também é possível que vivam alguma dinâmica que os leve a uma atividade em equipa, onde tomarão consciência de alguns aspectos do resto dos seus colegas que os farão refletir. A empatia será a protagonista do dia e com ela o bom entendimento. Alguns irão resolver as suas arestas e a atmosfera não será mais tão tensa.