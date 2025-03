Carolina Herrera: 4 perfumes da marca PERFEITOS para dar de presente de aniversário para sua irmã

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um delicioso aroma ao corpo humano e ainda ajudar a aumentar a autoestima e a autoconfiança de qualquer pessoa. Além disso, ele é uma ótima opção de presente para alguém especial.

Por isso, se o aniversário da sua irmã está chegando, vale a pena surpreendê-la com uma fragrância da marca Carolina Herrera, que oferece muita qualidade e durabilidade na pele.

Sendo assim, conheça agora mesmo as melhores opções da marca para presentear sua irmã nesta data especial, com informações do portal Fragrantica:

CH (2015)

Ch (2015) é um perfume oriental floral feminino de Carolina Herrera. As notas de topo são de Bergamota, Toranja e Limão, as notas de coração de Flor de Laranjeira, Rosa e Jasmim, e as notas de fundo de Couro, Patchouli, Pralinê, Sândalo, Cedro e Almíscar.

212 VIP Rosé

Esta é uma fragrância floral frutada feminina de Carolina Herrera que foi lançada em 2014. Assinada pelo perfumista Lucas Sieuzac, possui notas de topo de Champanhe Rosé e Pimenta Rosa, notas de coração de Flor de Pêssego e Rosa, e notas de fundo de Almíscar Branco e Notas Amadeiradas.

Good Girl Légère

Lançado em 2018, Good Girl Légerè é um perfume oriental floral feminino. Assinado pela perfumista Louise Turner, possui notas de topo de Ylang Ylang, Mandarina, Bergamota e Limão, notas de coração de Tuberosa, Jasmim, Flor de Laranjeira e Rosa Búlgara, e notas de fundo de Doce de Leite, Pralinê, Fava Tonka, Canela, Madeira de Cashmir, Sândalo, Almíscar, Âmbar, Patchouli e Cedro.

CH Birds Of Paradise For Her

CH Birds Of Paradise For Her, de Carolina Herrera, é um perfume oriental floral feminino que foi lançado em 2024. As notas de topo são de Groselha Preta e Néroli, as notas de coração de Coco e Rosa, e as notas de fundo de Baunilha e Sândalo.