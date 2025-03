A verdade é revelada para 4 signos neste Ano Novo Astrológico 2025

O Ano Novo Astrológico 2025 começa hoje com a entrada do Sol em Áries e esta energia poderosa será reveladora para alguns signos do zodíaco.

Confira quais são:

Áries

Aproveite o brilho que chega em sua vida e se fortaleça para ir em busca de novas oportunidades. Suas intenções agora ficam mais evidentes e a intuição também o colocará em reflexões importantes; confie naquilo que acessa.

Touro

Este novo início pede uma pausa para poder compreender o que seu subconsciente está tentando comunicar. Por mais desafiador que seja, descobrir algumas verdades agora depende de você e algumas conexões podem ser testadas.

Gêmeos

Ao mesmo tempo que sua confiança aumenta, você se pergunta sobre as intenções e lealdade de quem está ao lado. Não tenha medo de enxergar as verdades que chegam e comece a optar por conexões mais honestas.

Câncer

Sua energia de coragem e atitude ficam em alta. Além de vitalidade, o universo também o auxiliará a ver a realidade e os caminho que podem ser melhores. Não tenha medo de embarcar em mudanças e na busca pelo crescimento.