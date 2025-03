Os 6 signos que devem ter cautela durante a Lua Minguante em Escorpião

Uma intensa Lua Minguante em Escorpião pode movimentar os ânimos e a vida de alguns signos do zodíaco, por isso é importante ter cautela a partir de 19 de março de 2025.

Saiba como esses signos devem lidar com essa energia intensa:

Áries

É hora de analisar mais de uma vez tudo aquilo que chegar até você hoje, seja externo ou interno. Lide com as informações sempre com muita responsabilidade e não se deixe cair em armadilhas que podem trazer infelicidade. Em meios as fofocas, é melhor se proteger e se distanciar.

Touro

É hora de não confiar cegamente em nada que for feito ou analisado com pressa. Coloque uma maior atenção e uso da mante para realizar suas responsabilidades, principalmente o que pode estar conectado com as finanças. Não é hora de sair perdendo por distrações.

Gêmeos

Uma energia de introspecção e até de desequilíbrio físico e mental pode atingi-lo agora. É importante não insistir naquilo que consome e deixa sua energia no limite; cuide-se e aproveite os momentos de solidão com tranquilidade. Amanhã é outro dia!

Sagitário

É importante ter muita atenção com todo o tipo de acordo ou assinatura que precisar fazer hoje. Lembre-se de revisar tudo mais de uma vez e não cair em armadilhas ou mal-entendidos. Seu cuidado e descrição terá os melhores resultados lá na frente.

Capricórnio

A intuição hoje está em alta e seus instintos também trarão revelações. Preste bem a atenção naquilo que absorve com relação a outras pessoas ou parcerias, analisando e preservando suas opiniões até ter certeza.

Peixes

Existem coisas erradas acontecendo ao seu redor e é preciso ter cautela para identificar. Não se deixe levar pela raiva e impulsividade, controle as emoções e a comunicação para poder abordar isso sem se comprometer negativamente.