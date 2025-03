As cores das roupas que mais favorecem e rejuvenescem depois dos 50

A moda pode ser a nossa melhor aliada e se usarmos os elementos necessários, podemos aproveitar ao máximo para parecermos verdadeiros especialistas com dicas simples que podem fazer a diferença.

Carolina Herrera já o disse, uma das cores que as mulheres devem evitar é o preto, e a famosa estilista considera-a uma aposta segura e por vezes enfadonha que pode causar uma imagem de cansaço, totalmente contrária ao que procuramos.

“Mulheres mais velhas acham que usar preto é o mais seguro. Mas é muito chato, vira uniforme. Todo mundo usa preto e à noite está tudo bem, mas durante o dia usar cor, fica muito mais lisonjeiro.”

Carolina Herrera Carolina Herrera ( Mike Pont/Foto: Getty Images)

As 5 cores de roupa que mais embelezam as mulheres depois dos 50

Se você procura um look que te ajude a parecer moderna e jovem, faça da moda sua aliada. Além disso, há uma série de cores que favorecem as mulheres com mais de 50 anos, sem a necessidade de optar pelo preto clássico, a melhor aposta é mostrar a sua melhor versão.

Acredite ou não, as cores vibrantes e pastéis são as melhores aliadas das mulheres a partir dos 50, use-as a seu favor e anote as cinco mais importantes que vão te ajudar a fazer a diferença nos looks, se destacar e deslumbrar como uma diva do estilo.

Rosa

O rosa em todos os seus tons é uma das melhores opções para o seu look, aposte nesta cor e destaque-se, leve em consideração o ‘rosa pálido’ que será tendência neste 2025, e adicione-o a qualquer peça que você usar, também suaviza os traços, proporciona uma imagem descontraída e cativante.

Cor rosa em tendência 2025 Pinterest (Pinterest)

Vermelho

O vermelho, além de sedutor, é uma das cores que mais favorece as mulheres com mais de 50 anos, pois as ajuda a parecerem mais frescas e jovens. Ao mesmo tempo, torna-se um tom poderoso que denota poder e segurança.

Cor vermelha em tendência 2025 Pinterest (Pinterest)

Fúcsia

A Valentino causou sensação ao lançar sua coleção Pink PP da coleção outono/inverno 2022, quando Pierpaolo Piccioli teve Zendaya e Anne Hathaway como musa, com uma coleção que não só deslumbrou, mas também se tornou uma das mais bem-sucedidas e queridas da história. Além disso, ilumina o rosto e ajuda a criar um efeito jovem.

Cor fúcsia em tendência 2025 Pinterest (Pinterest)

Turquesa

A especialista em imagem pessoal, Piluka de Echegaray, revelou à ‘Lecturas’ que a cor turquesa é uma das melhores opções para usar depois dos 50, mas para escolher a ideal basta considerar o seu tom de pele: “Você pode usar em uma versão mais verde se sua pele for fria ou em uma versão azul se sua pele for quente”.

Cor turquesa em tendência 2025 Pinterest (Pinterest)

Branco

Se o que você procura é um look elegante, então não necessariamente opte por um look preto, mude para um look branco que seja igualmente ou até mais elegante, além das cores neutras serem as mais atraentes que gritam luxo e glamour.