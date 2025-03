Adeus aos clássicos quinze anos! Veja a nova tendência que os adolescentes estão preferindo

As tradicionais festas de 15 anos podem ter ficado para a história, pois há uma nova tendência que promete destronar esta comemoração tão almejada e sonhada por milhares de mulheres, em todo o mundo.

Talvez um dos sonhos mais desejados das jovens tenha sido a festa de 15 anos, momento em que podem preparar uma comemoração em uma sala, jardim, além da decoração, optar por um lindo vestido digno de uma princesa da Disney, entre brilho, glamour e muita dança, parece que essa tradição parece estar decaindo para dar lugar a uma nova tendência.

A tradição dos 15 anos não está desaparecendo totalmente, no entanto, pode estar se reinventando ou pelo menos mudando significativamente, e esta vontade de usar uma peça sofisticada, para celebrar a transição de menina para mulher. Parece que as jovens procuram um novo tipo de experiência que possa mudar o rumo desta fase.

15 anos Pexels

A nova tendência que destrona as festas dos 15 anos

Não é segredo que cada vez mais jovens procuram dar um toque diferente à clássica festa de 15 anos, mas há quem procure algo diferente, uma experiência muito mais duradoura.

Desta vez são as viagens que têm estado entre as principais tendências para comemorar os 15 anos, onde procuram partilhar com amigos ou pessoas especiais.

Há anos, a nova tendência dos 15 de viajar vem se espalhando, e cada vez mais mulheres optam por sair para conhecer o mundo, e entre elas está um destino que se tornou o preferido para visitar nesta data especial.

15 anos Pexels

Quais os destinos mais procurados para comemorar os 15 anos?

A nova tendência que substituirá as festas de aniversário de 15 anos serão as viagens, cada vez mais pessoas querem sair e explorar o mundo com os amigos.

Alguns dos países mais populares para viajar no seu aniversário de 15 anos são Estados Unidos, França, Itália, Grécia e outros destinos europeus que, aliás, se tornaram os favoritos de todos.

Essa tendência também reúne jovens que comemoram aniversário com os melhores amigos e são acompanhadas por um acompanhante, como explica Mauricio Castro Lines, especialista em organização de viagens para La Nación:

A nova tendência que destrona as festas de 15 anos Pexels

“Existem duas formas de fazer uma viagem com um adolescente, uma é por conta própria, o que exige que a pessoa não tenha problemas em viajar sozinha. Essa é a que recomendo, pois você conhece mais e tem maior flexibilidade.

E acrescentou que outra alternativa para celebrar uma festa de 15 anos era uma viagem turística: “A outra forma é em passeio, mas estariam sujeitos ao itinerário que lhes for dado, com as vantagens que isso implica e também as suas desvantagens, já que os passeios são de qualidade mediana, há pouca disponibilidade de tempo, horários inflexíveis e grupos grandes”.