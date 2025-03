A tensão da Lua Minguante em Escorpião pode afetar estes 4 signos do zodíaco

Nesta quarta-feira (19), uma forte Lua Minguante em Escorpião pode aflorar algumas questões delicadas para os signos do zodíaco.

Confira quais signos podem sentir essa tensão com mais força:

Câncer

A desconfiança sobre mentiras de outras pessoas pode aumentar hoje e é preciso agir com cautela. Não deixe que a impulsividade tome conta e analise seus instintos com mais calma para que qualquer problema seja passageiro.

Leão

Memórias e tempos difíceis podem ser relembrados hoje e é preciso lidar com os sentimentos controversos que despertam. Resolva suas questões com calma e entenda que sempre existirá trabalho a ser feito para evoluir e se curar, basta dar um passo por vez em sua missão.

Sagitário

Virgem

É momento de perceber aquilo que não está sendo bem realizado ou atitudes ocultas que podem prejudicar alguém. É preciso ter atenção, mas ficar longe de confrontos e fofocas que o colocam em evidência negativa. Confie na intuição e se previna de ser manipulado ou confiar em quem não merece.

Aquário

Sua paciência pode estar curta e o cansaço maior. Não tenha medo de reservar um tempo para si e se cuidar mais; por mais que as cobranças ainda continuem no exterior, chegou a hora de olhar mais para as suas necessidades.