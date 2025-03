A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Áries – Carta O Imperador

Projetos importantes podem se realizar ou tomam uma forma mais sólida a partir de agora. Como as coisas chegam para durar, é importante estar atento as parcerias que realmente irão agregar coisas positivas em seu caminho.

Touro – Carta A Justiça

É momento de ser mais honesto com aquilo que sente, pois apenas isso irá formar uma estrada concreta no amor e na relação que deseja. Busque seu equilíbrio emocional para vencer da forma que sonha.

Leia mais:

ANÚNCIO

Ano Novo Astrológico 2025: O primeiro dia desafiará 4 signos do zodíaco

A tensão da Lua Minguante em Escorpião pode afetar estes 4 signos do zodíaco

Os 6 signos que devem ter cautela durante a Lua Minguante em Escorpião

Ano Novo Astrológico 2025: O que trará para cada signo do zodíaco

Gêmeos – Carta A Morte

Contratos e amarras rompidas na sua vida. Enxergue essa liberdade pelo lado bom e não tema construir um novo caminho de possibilidades, pois você já pode ter perdido muito tempo pelo excesso de apego. Tome as decisões corretas e mantenha as decisões certas para poder transformar a realidade.

Câncer - Carta O Pendurado

É momento de tomar cuidado com calunias e com acusações que o levem a ser julgado por pessoas ou de forma jurídica. Esteja atento aos detalhes para não cair em armadilhas ou erros que o prejudicam.