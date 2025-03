4 perfumes marcantes e sofisticados de Yves Saint Laurent para usar em festas à noite

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um delicioso aroma ao corpo humano. Além disso, ele também ajuda a aumentar a autoestima e a autoconfiança de qualquer pessoa.

E se você já está separando o look da festa no fim de semana, lembre-se que as noites pedem perfumes à altura do momento: marcantes e sofisticados.

Por isso, vale a pena investir nas fragrâncias da marca francesa Yves Saint Laurent, conhecidas por seus aromas intensos, ousados e sedutores. Sendo assim, conheça as melhores opções para usar em festas à noite, com informações do porta Fragrantica:

Mon Paris

Lançado em 2016, Mon Paris, de Yves Saint Laurent, é um perfume chipre frutado feminino que foi criado por Olivier Cresp, Harry Fremont e Dora Baghriche.

As notas de topo são de Morango, Framboesa, Pera, Laranja, Tangerina, Bergamota da Calábria e Calone, as notas de coração de Peônia, Jasmim Sambac, Jasmim Chinês, Datura e Flor de Laranjeira, e as notas de fundo de Patchouli da Indonésia, Patchouli, Almíscar Branco, Baunilha, Ambroxan, Musgo e Cedro.

Libre

Libre é um perfume oriental fougére feminino que foi lançado em 2019. Criado por Anne Flipo e Carlos Benaïm, possui notas de topo de Lavanda, Mandarina, Groselha Preta e Petitgrain, notas de coração de Lavanda, Flor de Laranjeira e Jasmim, e notas de fundo de Baunilha de Madagascar, Almíscar, Cedro e Âmbar Cinzento.

Black Opium

Este é um perfume oriental baunilha feminino que foi lançado em 2014. Criado por Nathalie Lorson, Marie Salamagne, Olivier Cresp e Honorine Blanc, contém notas de topo de Pera, Pimenta Rosa e Flor de Laranjeira, notas de coração de Café, Jasmim, Amêndoa Amarga e Alcaçuz, e notas de fundo de Baunilha, Patchouli, Madeira de Cashmere e Cedro.

Libre Intense

Libre Intense é uma fragrância oriental fougére de Yves Saint Laurent que foi lançada em 2020. Criada por Anne Flipo e Carlos Benaïm, possui notas de topo de Lavanda, Mandarina e Bergamota, notas de coração de Lavanda, Flor de Laranjeira Tunisiana, Jasmim Sambac e Orquídea, e notas de fundo de Baunilha de Madagascar, Fava Tonka, Âmbar Cinzento e Vetiver.