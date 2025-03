Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

ANÚNCIO

Áries – Carta O Mundo

Você conhecerá pessoas de outros países ou culturas e isso o ajudará bastante. A abundância chega.

Touro - Carta O Imperador

As energias trazem mudanças de projeto e a chegada de dinheiro extra, seja visionário.

Horóscopo semanal do amor: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 21 de março de 2025

Gêmeos – Carta O Mago

ANÚNCIO

Você terá novos começos na carreira e é hora de tomar decisões e buscar estabilidade econômica.

Câncer - Carta Ás de Copas

É hora de construir uma vida financeira melhor; pense em você e depois nos outros.

Leão - Carta A Força

Você terá mais poder e clareza na tomada de decisões pessoais, por isso deixe para trás as pessoas que não são para você.

Os 4 signos que terão uma vida amorosa delicada essa semana

Virgem - Carta A Temperança

A energia do momento pede calma; ser impaciente pode complicar a sua vida.

Libra - Carta O Diabo

Você tem que fazer uma autoanálise e crescer para saber o que você quer de verdade.

Escorpião – Carta O Carro

É hora de crescer no seu próprio negócio e continuar com essa boa sorte mantendo os pensamentos positivos.

Horóscopo semanal do amor: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 21 de março de 2025

Sagitário – Carta Ás de Ouros

Você terá uma nova oportunidade de crescimento profissional; apenas tente não dar tanta importância ao que dizem sobre você.

Capricórnio – Carta A Estrela

Não deixe que as pessoas que o invejam tenham tanto poder sobre você e blinde mais a sua vida.

Horóscopo semanal do amor: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 21 de março de 2025

Aquário – Carta A Roda da Fortuna

Você está em um momento em que a boa sorte está sorrindo e é preciso renovar as energias.

Peixes – Carta A Torre

Não dê importância a pessoas negativas. Lembre-se de que você tem uma luz muito forte e isso os incomoda.

Os números e o dia de mais sorte para cada signo esta semana