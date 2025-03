Os signos enfrentam dramas nos relacionamentos esta semana

Com Vênus, o planeta do amor retrógrado, alguns signos do zodíaco podem precisar de um maior cuidado para cuidar das relações durante esta semana.

Confira quais são:

Áries

É hora de ter cuidado com os relacionamentos amorosos e não entrar em problemas desnecessários. O estresse pode aumentar e causar afastamentos emocional, podendo evoluir até para algo físico. Procure ser mais cauteloso e pensar bastante nas palavras.

Touro

É uma temporada de entender relacionamentos, mas isso também pode colocar algumas pressões nas suas conexões. Não deixe que o ciúme tome conta e que a conflitos o distancie de quem ama. É preciso manter a calma e avaliar tudo com maturidade, buscando primeiro o seu bem-estar e crescimento.

Gêmeos

As relações se tornam muito complicadas esta semana e é momento de evitar problemas. Ao se ver envolvido em conflitos, o melhor a se fazer é dar um passo atrás e não ir além com palavras ou decisões definitivas; mantenha-se mais recluso se for necessário.

Câncer

A semana começa com uma energia intensa e que pode render desconfortos entre casais ou relacionamentos mais próximos. É importante não se deixar levar pelo negativo e zelar pela paz em sua vida. Não permita se envolver em dinâmicas tóxicas e egoístas.