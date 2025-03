O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião na quarta-feira (19)

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Leão – Carta Ás de Espadas

É hora de passar por situações que devem ser priorizadas, pois são muito importantes. Preserve sua saúde mental antes de qualquer coisa e lide com conflitos de forma madura e consciente. Tome mais cuidado para não correr riscos nas ruas.

Virgem – Carta 7 de Paus

É hora de não se deixar levar por pensamentos e sentimentos negativos, pois novas possibilidades surgem em sua vida profissional. Mantenha sua paz e ânimo em alta, mesmo que algumas fofocas surjam, tenha coragem para negociar o que importa para você.

Libra – Carta 4 de Paus

Sua vida está sendo afetada por algum tipo de intriga envolvendo sentimentos e relacionamentos. Cuidado com triângulos amorosos e tenha cautela com as atitudes que toma diante da falta de clareza nos relacionamentos. Uma traição na vida pessoal ou profissional pode ser descoberta.

Escorpião – Carta 12 de Ouros

Sua vida pode receber uma nova presença que será importante, por mais que as intenções dessa pessoa tenha a ver com situações materiais. Alguém muito orgulhoso e calculista pode se aproximar. Os signos destacados são Touro, Virgem e Capricórnio.