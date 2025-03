Melhor que as básicas? As calças culotes de couro são uma novidade: veja como usar com elegância

As calças culotes são talvez uma das grandes surpresas que as tendências de 2024 nos deixaram, e este ano prometem continuar a ser as favoritas das mulheres, sendo a peça perfeita para qualquer tipo de clima, não importa a estação em que se encontre, são tão versáteis que se tornarão a base do seu guarda-roupa.

Este tipo de peça é a alternativa perfeita para quem quer dar um toque diferente ao look sem a necessidade de usar jeans clássicos. Pelo contrário, o conforto é mantido, mas com um toque completamente diferente, fresco e moderno que embeleza todos os corpos e é perfeito para mulheres com mais de 50 anos.

Há quem diga que a tendência das calças culote não desaparece, pelo contrário, ela sempre dá um jeito de se reinventar e ressurgir assim como a fênix, e dessa vez, essa peça especial volta de 2020 para varrer os armários das mulheres contemporâneas para demonstrar que sua versão com efeito couro é talvez uma das opções mais chiques entre suas peças.

Calça culote de couro Pinterest (Pinterest)

Calça culote de couro ou efeito couro será tendência

As calças culotes caracterizam-se pela sua silhueta solta, quase larga, com uma perna larga e solta que, ao contrário das outras, tem corte midi e chega apenas à altura do tornozelo.

É também uma peça de roupa extremamente lisonjeira, que possui características que permitem que se torne uma peça básica do guarda-roupa independentemente da estação ou clima em que se encontre.

Tudo isso, somado a um tipo de peça que promete estilizar a figura, então se você quer alongar a figura, as de cintura alta são ideais para você, e em seu formato couro ou efeito couro, prometem um look digno para um passeio, um dia de trabalho ou até mesmo um look formal para o escritório.

Como usar calças culote de couro ou efeito couro?

Assim como Zendaya já fez, as calças culote prometem um estilo chique perfeito para quem quer dar um toque fresco e moderno ao look. Neste caso, a atriz de ‘Euphoria’ já os utilizou combinando um top tomara que caia, acrescentando a peça estrela desta peça com sandálias de salto alto num look preto monocromático.

Se você também gostaria de adicionar essas calças ao seu look, deixamos aqui alguns looks que podem servir de inspiração e que, além disso, cabem em qualquer época do ano, independente da idade.

Look estiloso de calça culote de couro

Para um look elegante combine uma blusa romântica ou um suéter elegante (dependendo do clima do lugar que você estiver) e acrescente uma calça culotte preta, por fim acrescente umas sandálias de salto alto, você estará pronta para ir trabalhar ou participar de um evento formal.

Se você procura algo mais elaborado, combine peças bem mais ornamentais, que podem ser compostas por casaco, blusa romântica em cor neutra, calça culotte e sapato de salto alto com meia preta.

Calça culote de couro Pinterest (Pinterest)

Look casual de calça culote de couro

Se você achou essa calça muito feminina ou girly, deixe-me dizer que também existe uma opção perfeita para as almas rebeldes e rock, tanto que é perfeita para o estilo grunge que vai ser tendência, que é mais comprovado do que esses looks, um com camiseta grunge e outro com top efeito couro e botas.

Calça culote de couro Pinterest (Pinterest)

Look glamoroso de calça culote de couro

Por outro lado, um look glam mas sofisticado pode ser a combinação perfeita de texturas, como uma blusa de cetim ou camisa com calça culote, destacar o seu calçado ou combinar calça culote de couro camel com sandálias de salto do mesmo tom e camisa branca.