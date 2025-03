Horóscopo semanal do amor: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 21 de março de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Sagitário

A autoestima está poderosa e isso pode ajudar a muitas coisas fluírem na vida. Equilibre suas responsabilidades e necessidades emocionais. Um amor que perdura. Grandes sentimentos. Casais fazem muitos planos e decidem dar passos importantes. Solteiros podem ser atrapalhados por alguém e precisam ter cuidado. Evite se envolver em relacionamentos conflituosos.

Capricórnio

Tensões e oportunidades que chegam. Viagens e movimentos. Não esconda mais o amor e as demonstrações de afeto. Dúvidas sobre novos e antigos amores que podem trazer muita ansiedade. Os casais precisam encontrar um maior equilíbrio e devem decidir com calma. Paciência. Você receberá sinais que ajudarão a esclarecer sobre sentimentos. Solteiros cultivam uma maior beleza e chamam a atenção.

Aquário

Novas oportunidades. Evite discussões e distanciamento com a pessoa em quem você está interessado. Sempre opte pelo relacionamento menos problemático. Alguém irá tirar seu fôlego. Se os casais sentem tensões e problemas, é hora de fazer mudanças e ter mais preocupações sobre o lar. Solteiros passam por troca de olhares intensas. Sentimentos ficam divididos.

Peixes

Recomeços e muitas emoções. Mantenha sempre as bases firmes para não se arrepender mais tarde. Você deve descobrir a direção sem duvidar do que quer e compreender o passado. Maior capacidade de seduzir com palavras e charme, pois seu brilho está em alta. Encontros podem não sair como o esperado. Casais podem descobrir formas de melhorar a relação. Um reencontro com alguém que você não vê há algum tempo pode despertar muitos sentimentos.