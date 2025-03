Horóscopo semanal do amor: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 21 de março de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Semana de fechar ciclos e abandonar o que não faz mais sentido na sua vida. Mudanças profundas para ter mais estabilidade emocional. Problemas devem ser resolvidos com delicadeza. Tensões no relacionamento. Pode surgir uma discussão acalorada ou uma crise que exija repensar o relacionamento. Solteiros podem ver alguém do passado regressar. Hora de analisar bastante as situações.

Virgem

Momentos de clareza e resolução. Uma angústia pode crescer. Pensamentos no passado. Cuidado com a teimosia dos outros, não se prejudique tanto por atitudes alheias. Evite discussões desnecessárias ou possível distanciamento nos relacionamentos, pois é melhor buscar a reconciliação. Solteiros podem conhecer alguém especial. Rompendo padrões ou correntes emocionais.

Libra

Situações inesperadas. Fertilidade. Um amor trará lições importantes. Tensões que devem ser resolvidas com paciência e comunicação. Solteiros ficam ainda mais independentes e podem conhecer novas pessoas muito especiais. Aventuras. Mantenha a calma diante do inesperado e aproveite as oportunidades que surgirem.

Escorpião

Você pode notar algo e realizar uma mudança necessária. Muita reflexão sobre amor e amizade. Mensagens chegando. Casais precisam melhorar a comunicação para não entrarem em maiores conflitos. Uma semana para colocar seus pensamentos em ordem e sair de dúvidas. Acontece a conexão com novas pessoas e oportunidades.