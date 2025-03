4 perfumes femininos importados que são PERFEITOS para usar no seu casamento ao ar livre

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um delicioso aroma ao corpo humano. Além disso, ele também ajuda a aumentar a autoestima e a autoconfiança de qualquer pessoa.

E se o seu casamento está se aproximando e é ao ar livre, lembre-se de apostar em um perfume marcante e especial. Para isso, vale a pena investir em uma fragrância importada.

O motivo? Elas são conhecidas por oferecer um aroma exclusivo, alta qualidade e duração. Sendo assim, conheça as melhores opções a seguir, com informações do portal Fragrantica:

Scapin 245, de O.U.I

Scapin 245 é um perfume oriental feminino que foi lançado em 2021. Assinado pela perfumista Nathalie Lorson, possui notas de topo de Bergamota e Frésia, notas de coração de Jasmim Sambac e Gardênia, e notas de fundo de Fava Tonka e Madeira de Âmbar.

La Vie Est Belle, de Lancôme

Esta é uma fragrância floral frutada gourmet de Lancôme que foi lançada em 2012. Criada por Olivier Polge, Dominique Ropion e Anne Flipo, possui notas de topo de Groselha Preta e Pera, notas de coração de Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira, e notas de fundo de Pralinê, Baunilha, Patchouli e Fava Tonka.

Acqua di Gioia, de Giorgio Armani

Lançado em 2010, Acqua di Gioia é um perfume floral aquático feminino de Giorgio Armani. Criado por Loc Dong, Anne Flipo e Dominique Ropion, ele contém notas de topo de Limão de Amalfi e Hortelã, nota de coração de Jasmim Aquático, e notas de fundo de Cedro da Virgínia, Açúcar mascavo e Ládano francês.

Libre, de Yves Saint Laurent

Libre, de Yves Saint Laurent, é um perfume oriental fougére que foi lançado em 2019. Criado por Anne Flipo e Carlos Benaïm, possui deliciosas notas de topo de Lavanda, Mandarina, Groselha Preta e Petitgrain, notas de coração de Lavanda, Flor de Laranjeira e Jasmim, e notas de fundo de Baunilha de Madagascar, Almíscar, Cedro e Âmbar Cinzento.