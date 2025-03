Você se preocupa com a segurança do seu filho no WhatsApp? Este aplicativo permite que você monitore seus chats

A segurança dos menores na era digital não deve ser negligenciada. Portanto, a partir do momento em que decidem permitir-lhes o acesso à tecnologia, os pais devem estar atentos ao uso que dela fazem.

No caso do WhatsApp, é importante monitorizar as pessoas com quem os jovens comunicam ou os conteúdos que consomem dos canais, o que é sem dúvida uma tarefa complexa.

Felizmente, existe um aplicativo que permite aos pais acompanhar as conversas e atividades de seus filhos por meio do aplicativo. Você quer saber o que é? Continue lendo.

O aplicativo para monitorar a atividade de seus filhos no WhatsApp

Este é o Controle dos Pais do AirDroid. Segundo Minuto Neuquén, o aplicativo permite duplicar a tela do celular do seu filho no seu aparelho para que você possa ver o que ele faz em tempo real.

Além disso, permite revisar o tempo que você usou o WhatsApp para definir os limites. Bem como regular o uso de algumas palavras-chave para que a plataforma o alerte assim que forem utilizadas.

Da mesma forma, o aplicativo mostra a localização do smartphone e tem a possibilidade de ligar sua câmera e áudio remotamente quando necessário; No entanto, isso não é tudo.

O referido meio garante que não só permite ver a atividade no WhatsApp, mas também nos demais aplicativos que seu filho possui no celular. Sua instalação também é bastante simples.

Se você possui um dispositivo Android, o aplicativo AirDroid Parental Control está disponível para download na Google Play Store. Enquanto isso, quem tem iPhone pode encontrá-lo sem problemas na App Store.

Portanto, se você está preocupado com a segurança do seu filho e com a forma como ele utiliza o telefone, este aplicativo pode ser ideal para garantir que ele utilize as ferramentas digitais do celular com segurança.