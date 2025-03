Os 4 signos que terão uma vida amorosa delicada essa semana

Com a entrada recente do mercúrio retrógrado, alguns signos do zodíaco podem lidar com assuntos delicados quando se trata de vida amorosa durante a semana.

Confira quais são:

Sagitário

Momento em que a vida pode ser vida de uma perspectiva mais individualista e é preciso pensar de forma mais profunda nas decisões. Lembre-se de cuidar de si, mas de não deixar quem é importante em último lugar.

Capricórnio

Os relacionamentos não passam por uma etapa tranquila e o começo da semana pode trazer muitos pensando sobre isso. Lembre-se de buscar sua cura interior com paciência e não tomar decisões da qual pode se arrepender depois. Não é tempo de desperdiçar a energia e é melhor se manter em equilíbrio.

Aquário

Se alguns problemas baterem na sua porta, é hora de saber como agir sem deixar sentimentos como raivas e ciúme tomarem conta. Toda lealdade pode ser testada em algum momento, mas caberá a você a reflexão e aprendizagem sobre as próprias relações.

Peixes

Ao passar por essa etapa de dúvidas e tensões, é hora de pensar em progredir, mas sem entrar em teimosias ou disputas sobre aquilo que deveria ser naturalmente seu. Os relacionamentos em geral podem passar por algumas provas e é a sua hora de compreender o que fazer para seguir em frente da melhor maneira.