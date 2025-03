O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

ANÚNCIO

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta do Valor

Entenda que seus valores e seu viver não podem mais ser adiados por nada. Tenha força para deixar aquelas dinâmicas que são somente políticas e de interesses, é hora de ser projetar com relações mais sinceras e aventureiras, que podem dar valor as coisas simples, mas que podem deixar muita felicidade e ensinamento.

Virgem – Carta A Aventura

Lembre-se que a vida é sobre se aventurar e conhecer novas realidades ou perspectivas. Não se coloque mais em ambientes que precisa se esconder e guardar as coisas que mais valoriza para poder encaixar. Chegou o momento de decidir a direção que deseja e não se deixar apenas levar pela corrente.

Libra – Carta A Harmonia

ANÚNCIO

Uma transformação importante deseja entrar em sua vida, mas isso só acontecerá a partir do momento em que você relaxar a sua mente e descobrir aquilo que realmente o faz ser alguém satisfeito e rico. É preciso existir, mas é ainda melhor decidir uma direção que o levará ao êxito.

Escorpião – Carta Os Amantes

É preciso entender a hora de agir com estratégia e sabedoria. Sua maturidade o levará a um caminho no qual colherá amor e novas relações, mas antes disso é preciso soltar aquilo do passado que mantém sua mente e coração tão ocupados e cegam seus olhos. Descanse mais e se liberta para abrir o espaço necessário ao que está por vir.