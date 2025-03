O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta A Voz Interior

Existe uma intuição poderosa se comunicando com você agora e o coloca em um lugar melhor do qual está. É preciso se abrir e ouvir as mensagens que precisam chegar. Uma etapa termina e é melhor não se sentir sozinho; empodere-se para poder buscar aquilo que está realmente alinhado com a sua essência.

Touro – Carta A Paciência

Uma parte da maturidade é tomar decisões corretas para si, mas também ter paciência para enfrentar os processos que trarão resultados depois. Lembre-se que a consciência nada mais do que começar a olhar para dentro e compreender o que realmente quer em sua vida; sem isso, ninguém pode lutar de verdade pelos objetivos.

Gêmeos – Carta O Entendimento

Saindo daquilo que o manteve preso durante muito tempo, você será livre e começará a criar um presente muito melhor, um lugar onde realmente deseja estar. Não pense que tudo virá com tanta luta, pois o que aguarda será leve e trará muita alegria.

Câncer – Carta A Intensidade

É hora de florescer e de não temer mais a própria intensidade. Não leve isso como impulso, pois é preciso relaxar e meditar novos passos, mas também é importante cultivar essa energia que tanto o move e o coloca em união com as outras pessoas, o conectando com quem também não tem medo de assumir responsabilidades e apoiar quem merece.