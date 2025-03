Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 21 de março de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Leão

Uma abundância econômica que você não esperava chegará até você. Serão dias de serenidade e prudência.

Serão dias de aperfeiçoamento pessoal. Você decide mudar e abandonar maus hábitos. Você compra passagens para viajar.

No trabalho, eles lhe oferecerão uma posição melhor. Lembre-se de que se você não fala, ninguém não escuta. Cuidado com dores de estômago e intestino, procure ir ao médico. Aproveite mais todos os seus talentos como comunicador.

Virgem

Você se lembrará das pessoas que não estão mais com você, reze para encontrar paz em sua alma. Você se encontrará com um amigo para planejar uma viagem.

ANÚNCIO

Não deixe as coisas pela metade. Você terá um golpe de sorte no dia 17 de março; uma onda de energia positiva o ajudará a avançar com seus projetos.

Também é importante que você deixe o egoísmo de lado. Uma gravidez está chegando. Mantenha sempre a paz de espírito.

Abandone as pessoas que não são para você. Seu melhor dia será segunda-feira, seus números mágicos são 28 e 77. Serão dias mágicos, nos quais fluirão energias positivas.

Leia mais:

Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 21 de março de 2025

Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Cancêr até 21 de março de 2025

O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Libra

Continue com o exercício. Não somos perfeitos e não há problema em cometer erros, peça perdão.

Ter vários amores ao mesmo tempo não vai lhe fazer bem; é melhor ter apenas um parceiro. Cuidado com as energias negativas e o mau-olhado.

Tudo que você tocar se transformará em ouro. Aproveite os investimentos e as mudanças de emprego. Oportunidades surgirão que farão você se sentir melhor financeiramente.

Renovação e novos estudos.

Escorpião

Dias em que você percebe que precisa começar a se renovar completamente, especialmente no ambiente de trabalho. Você não pode esperar mais e não confiar em pessoas que não querem te ajudar a crescer.

Você terá alguns exames esta semana. Será um ciclo de espiritualidade e renovação energética; pense positivo. Você terá sorte e será em tudo relacionado a conhecer pessoas importantes.

Tente usar muito perfume para aumentar sua energia. Uma cirurgia sairá bem. Comece sua rotina de exercícios.