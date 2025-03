Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Cancêr até 21 de março de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Cancêr. Confira a seguir:

Áries

Você encontra a pessoa ideal, que vai falar sobre ter uma relação séria. Atenção extra com investimentos e prefira sempre economizar.

Em termos de saúde, cuide bem dos seus nervos e evite dieta sem acompanhamento médico. Terminando bem os estudos.

Você foi convidado para uma viagem. Serão dias de colher muitas coisas boas, principalmente se você acredita naquilo que faz.

Você se verá cercado de pessoas muito positivas e com muita luz para ajudá-lo a progredir no trabalho e nos projetos. Você terá muita ajuda divina e intuição ou conexão com a espiritualidade para abrir mais portas para o sucesso.

Touro

Você deve administrar seu tempo e entregar as coisas dentro do prazo. Você terá reuniões muito importantes no trabalho que trarão mudanças de emprego. Controle esse mau humor, a raiva faz você perder.

Você terá que pensar em burocracias. Cuide de dores intestinais ou estomacais; não coma na rua. Tenha cuidado com um ex que fala mal de você. Um novo amor chegará até você ou você o procurará.

Lembre-se de que a melhor coisa sobre seu signo é ser visionário. Abandone o passado e as pessoas que não eram para você. Você é o pilar do seu lar e isso faz com que você esteja sempre procurando ajudar, apenas aprenda a não carregar todos os fardos sozinho.

Gêmeos

Pagamentos. Tenha cuidado com perdas de celulares. Tente não ficar de mau humor e pense antes de falar. É hora de tomar decisões e buscar estabilidade econômica. Você deve estudar.

É importante que você pratique esportes e se mantenha saudável. Um membro da família ou seu parceiro pedirá ajuda financeira e moral.

Tente não continuar com maus hábitos alimentares. Em questões de relacionamento, vocês permanecerão calmos e em paz, e falarão sobre casamento ou moradia. Você tira sua carteira de motorista.

Câncer

Use roupas de cores claras para manter sua sorte por mais tempo. Lembre-se de não emprestar dinheiro, pois seu signo não sabe cobrar.

Gravidez a caminho para comprometidos. Pense em você e depois nos outros. Você terá dias de trabalho duro e supervisão de seus chefes.

Será uma semana para lembrar das pessoas que não estão mais com você, oferecendo-lhes uma oração. Você e seu parceiro reservam uma passagem para uma viagem.

Algo muito importante para você é se comprometer com tudo e não deixar pela metade. Um fluxo de energia positiva chegará em sua vida.