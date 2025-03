Horóscopo de hoje e as vibrações positivas que preparam você para a abundância e a fortuna nesta segunda-feira, 17 de março

Áries

Já há algum tempo que você deseja mudar aqueles hábitos alimentares que têm afetado muito a sua saúde, chegou a hora de fazê-lo para evitar doenças futuras. No amor, acenda a chama da paixão no seu relacionamento porque a rotina o mantém bastante distante.

Touro

Descansar é a sua premissa hoje, não fique pensando em como resolver problemas de trabalho. Reserve um tempo para aproveitar o ar livre e estar com a família. No amor, mesmo quando as coisas não vão muito bem entre o casal, procure o momento certo para a reconciliação e a paixão.

Gêmeos

Você tem energia que deve aproveitar para canalizar com muito exercício e se for ao ar livre, muito melhor para o seu corpo e para a sua mente. No amor, não pense mais naquela proposta de amor que aquela pessoa faz para você, tome a decisão porque ela vai se cansar de esperar e pode ir embora.

Câncer

Você precisa levar sua saúde a sério, precisa de uma pausa porque o estresse está afetando você. Nem tudo na vida é trabalho. No amor, sua família precisa de você nesses momentos difíceis, então entre em contato e coloque-se à disposição.

Leão

Você está com muito cansaço acumulado, tire alguns dias de folga e dê paz e tranquilidade ao corpo e à mente. No amor, abra seu coração para uma nova experiência. Você vem de um relacionamento tempestuoso, mas não entra no campo das comparações.

Virgem

É um dia maravilhoso para curtir o ar livre, correr, meditar, encher-se de energia positiva para iniciar uma semana de trabalho árduo. No amor, alguém do seu passado chega para perturbar seu coração. Depende apenas de você se você permitir. Você pode aproveitar, mas lembre-se que isso será temporário.

Libra

Você tem aquela energia e atitude positiva necessárias para passar um dia maravilhoso ao ar livre e com bons amigos. Sua mente e corpo precisam de distração e descanso. No amor, seu parceiro é possessivo e você deve parar com essa atitude para evitar situações difíceis no futuro.

Escorpião

Hoje é dia de descansar, recuperar da correria e começar com energia renovada e vontade de seguir em frente com força. No amor, pare de contradizer seu parceiro e tente chegar a um acordo nas coisas mais cotidianas da vida.

Sagitário

Por se sentir cheio de vitalidade e energia, você pensa que não precisa se cuidar, mas lembre-se de que se não se alimentar bem e o estresse aumentar, ambos os elementos podem prejudicar sua saúde. No amor, deixe o ciúme e a impulsividade para trás, vire a página e transborde de paixão com seu parceiro.

Capricórnio

É um dia maravilhoso para proporcionar distração e movimento ao corpo e à mente. Vá ao ar livre, medite, faça exercícios e você sentirá como desestressa. No amor, seu relacionamento se tornará cada vez mais sólido e ambos sentirão necessidade de atingir outro nível de maior formalidade.

Aquário

O estresse está causando alguns problemas de saúde para você. Vá mais devagar, relaxe, o mundo não vai acabar se você fizer uma pausa. No amor, se você está disposto a uma aventura, então ouse estar com aquela pessoa que quer te conquistar. Talvez você fique agradavelmente surpreso.

Peixes

A maré ruim acabou, tudo está caminhando conforme o esperado, agora é hora de você dedicar um tempo a você e à sua saúde, então a partir deste momento você deve se sentir muito relaxado. No amor, você está em um momento de grande harmonia com seu parceiro, mas falta um pouco de travessura e paixão, então seja ativo.