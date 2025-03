4 perfumes femininos árabes para usar no primeiro dia de estágio

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um delicioso aroma ao corpo humano. Além disso, ele também ajuda a aumentar a autoestima e a autoconfiança de qualquer pessoa.

E se você precisa de um perfume marcante para usar no primeiro dia de estágio e causar uma boa impressão, vale a pena investir em uma fragrância árabe.

O motivo? Elas são conhecidas por sua qualidade e durabilidade, já que permanecem na pele por muito mais tempo. Sendo assim, conheça agora mesmo as melhores opções para arrasar no estágio, com informações do portal Fragrantica:

Fakhar Rose, de Lattafa Perfumes

Fakhar Rose é um perfume floral feminino de Lattafa Perfumes. Lançado em 2022, possui notas de topo de Frutas, Lírio, Romã e Aldeídos, notas de coração de Tuberosa, Jasmim, Gardênia, Ylang Ylang, Madressilva, Rosa e Peônia, e notas de fundo de Baunilha, Almíscar Branco, Sândalo e Ambroxan.

Shagaf Al Ward, de Al Wataniah

Este é um delicioso perfume oriental flora de Al Wataniah, que possui notas de topo de Rosa de Maio, Osmanthus e Jasmim, notas de coração de Tuberosa Indiana e Narciso, e notas de fundo de Âmbar e Cedro.

Durrat Al Aroos, de Al Wataniah

Lançado em 2022, Durrat Al Aroos é um perfume oriental feminino. As notas de topo são de Almíscar Branco e Nagarmota ou Óleo de Cipriol, as notas de coração de Baunilha, Açafrão e Cardamomo, e as notas de fundo de Madeira Guaiac e Cumarina.

Yara, de Lattafa Perfumes

Yara, de Lattafa Perfumes, é um perfume oriental baunilha feminino que foi lançado em 2020. As notas de topo são de Orquídea, Heliotrópio e Tangerina, as notas de coração de Acorde Gourmand e Frutas Tropicais, e as notas de fundo de Baunilha, Almíscar e Sândalo.