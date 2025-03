Receita de suco de melão com maçã verde e pepino para perder peso pouco a pouco e com saúde

O melão é uma fruta com sabor suave apreciada por diversas pessoas. Versátil, pode ser consumido in natura e usado no preparo de receitas como saladas, smoothies e sucos, por exemplo.

No entanto, o que muita gente provavelmente não sabe é que, um suco de melão, quando feito com os componentes certos, pode se tornar uma excelente solução natural para perder peso.

Sendo assim, se você deseja emagrecer pouco a pouco e com saúde, abaixo mostramos como fazer um delicioso suco de melão com maçã verde e pepino que pode ajudar.

Conforme o portal Melhor Com Saúde – onde a receita foi extraída – o aporte ideal de açúcares naturais da polpa do melão permite satisfazer o desejo por doces.

Além disso, ele também é muito rico em água, fibras e antioxidantes, e quase não contêm calorias, aspectos fantásticos para dar sensação de saciedade. Confira a receita:

Ingredientes

- 1 xícara de melão (150 g)

- 1 maçã verde

- 1 pepino

- 1 copo de água (200 ml)

Modo de preparo

Primeiro, lave bem tanto a maçã verde quanto o pepino. No caso da maçã, vamos usá-la com casca. Assim, corte-a em quatro partes e retire as sementes. Quanto ao pepino, apenas descasque-o e corte em vários pedaços.

No liquidificador, coloque o melão, a maçã e o pepino. Obtenha um suco bem homogêneo e depois junte o copo de água. Se quiser aumentar o poder depurativo e desintoxicante desta bebida, adicione algumas gotas de suco de limão.

Nota: Lembre-se que adotar uma dieta saudável e uma rotina de exercícios são os dois pilares mais importantes quando se trata de emagrecer. Este suco funciona apenas como um ‘auxílio extra’.