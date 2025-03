Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 22 de março de 2025

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir. Confira a mensagem para os signos a seguir:

Leão

Você será abençoado com clareza emocional e precisa se sentir bem com isso, por mais difícil que seja enxergar a realidade. Se você estiver passando por um momento difícil, lembre-se de que não importa quão complexas sejam as circunstâncias, sua atitude deve ser positiva.

Virgem

Procure estar perto daquelas pessoas que contribuem com você e que podem lhe oferecer ajuda quando você precisar. Você irá realizar seus sonhos, mas deverá entender as pessoas que devem estar ao seu lado quando as coisas boas chegarem.

Libra

Termine com as discussoes e busque reconciliação por meio do entendimento. Entrar em conflito só gera ressentimento. É hora de encontrar a paz por meio do amor e da generosidade.

Escorpião

Você precisa encontrar um momento de reflexão em sua vida para encontrar clareza no caminho escuro que você irá a trilhar. É hora de se priorizar e começar ter mais dedicação aos próprios sonhos.