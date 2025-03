Simples e deliciosa: Vitamina de morango, aveia e gengibre para perder peso

O morango é uma fruta suculenta e saborosa muito apreciada no Brasil e no mundo. Versátil, pode ser usado no preparo de diferentes delícias, como, por exemplo, bolos, tortas, geleias, sorvetes, sucos e vitaminas.

No entanto, o que provavelmente muitas pessoas não sabem é que, uma vitamina de morango, quando preparada com os ingredientes certos, pode ser perfeita para perder peso.

Sendo assim, se você procura um complemento simples e delicioso para sua dieta, abaixo mostramos como fazer uma vitamina de morango com aveia e gengibre que pode ajudar.

Segundo o portal Melhor Com Saúde – onde a receita foi extraída – o morango tem pouquíssimo açúcar, mas é rico em fibras solúveis, e também possui propriedades depurativas e diuréticas que ajudam a eliminar toxinas e líquidos do corpo.

Além disso, esta fruta é rica em vitamina C e minerais como o ferro, o potássio e o iodo, o que ajuda a prevenir carências nutricionais. Agora, confira a receita completa:

Ingredientes

- 5 morangos

- 2 colheres de flocos de aveia (16 g)

- Uma pitada de gengibre fresco ralado ou em pó

- Um copo de água (200 ml)

- Um pouco de stevia ou mel para adoçar (opcional)

Modo de preparo

Na noite anterior, coloque a aveia em flocos de molho no copo de água. Ela deve ficar assim por algumas horas para facilitar a elaboração da vitamina e melhorar a digestão do cereal.

Pela manhã, adicione todos os ingredientes no liquidificador e bata até conseguir uma textura homogênea. Esta vitamina será do tipo smoothie, bastante espessa e cremosa. Se quiser mais líquida, adicione mais água. Beba como café da manhã ou como lanche da tarde.

Nota: Lembre-se que uma dieta saudável e uma rotina de exercícios são os dois pilares mais importantes quando se trata de perder peso. Esta bebida funciona apenas como um ‘auxílio extra’.