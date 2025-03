Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco no fim de semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco este fim de semana.

Áries – Carta A Força

Seu lado espiritual está em alta e é hora de tomar as melhores decisões.

Touro - Carta O Imperador

Você deve tentar eliminar toda a negatividade ao seu redor e deixar os rancores para trás, para que a energia positiva possa estar com você.

Gêmeos – Carta A Estrela

Você não deve mais dizer não à sorte ou se sabotar com pensamentos negativos.

Câncer - Carta Ás de Ouros

As boas vibrações chegam para você. Aproveite a sorte que virá com força.

Leão - Carta O Sol

Uma mudança muito positiva chegará a você nestes dias e é preciso se abrir.

Virgem - Carta A Torre

Você está em um momento crucial para tomar decisões tanto pessoais quanto profissionais.

Libra - Carta O Louco

Você deve se lembrar de não confiar em pessoas que acabou de conhecer e, principalmente, de não emprestar seu dinheiro para qualquer um.

Escorpião – Carta O Julgamento

Você receberá uma revelação divina nestes dias que o ajudará muito a entender o que está acontecendo em sua vida.

Sagitário – Carta O Eremita

Você terá alguns dias muito confusos em sua vida profissional; você não saberá se deve mudar de emprego e precisa ir com cautela.

Capricórnio – Carta Roda da Fortuna

Acalme-se, pois chegará um período de melhor situação financeira está chegando para você.

Aquário – Carta A Temperança

Você passará por um período muito espiritual em sua vida e é hora de se descobrir e decidir o que fazer com seu futuro.

Peixes – Carta O Hierofante

Você está no seu momento de maior força e poder, por isso deve cuidar mais de si mesmo.

